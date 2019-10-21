الجوكر يظهر في العراق وسط التظاهرات .. بعد القاء الامن القبض على الشبيه في الكويت .. و جوكر اخرى طليقة في بيروت! – شاهد صور

2019/10/21 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تشهد صفحات التواصل الاجتماعي فى العديد من الدول، ومنها العربية، قيام عدد من الشباب بمزج صور الجوكر مع أحداث معينة، أو إظهاره فى بيئة تتماشى مع الفلم .ومع ظهور ممثل حقيقي في الكويت و مصر ولبنان و ظهرت في الساعات الاخيرة في العراق بعد ان قام المصمم العراقي أحمد شوقي بجعل […]

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