بارزاني يهاتف والد الطفل

2019/10/21 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع والد الطفل المصاب بحروق شديدة جراء القصف التركي الذي استهدف كوردستان سوريا.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني ان الاخير اتصل هاتفياً ب( حميد محمد) والد الطفل (محمد) الذي أصيب بحروق شديدة في جسده جراء تعرضه لقصف الطائرات في غرب كوردستان، والذي تم نقله الى احدى مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج.

واضاف البيان انه خلال ذلك الاتصال الهاتفي، أعلن بارزاني مشاطرته لأحزانهم، واستعداده لعمل كل ما يلزم من أجل علاج (محمد).

وكان الطفل المصاب بحروق شديدة يُعتقد انها ناجمة عن اسلحة محرمة استخدمتها تركيا في قصف مناطق في كوردستان سوريا قد تم نقله الى اقليم كوردستان لتلقي العلاج اللازم.

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