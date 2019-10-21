محافظ نينوى يوضح حقيقة دخول عناصر داعش الإرهابي للمحافظة

2019/10/21 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، دخول عناصر داعش الإرهابي الى المحافظة.وقال المرعيد، في بيان صحفي إن المعلومات المتداولة بخصوص دخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي الى اراضي المحافظة غير دقيقة ولا صحة لها.وشدد على انه لن يسمح ان يكون للإرهابيين أي تواجد على ارض نينوى بأي شكل من الاشكال.

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