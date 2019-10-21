قطر للبترول تزود السفن بزيت وقود منخفض الكبريت في الموانئ المحلية

2019/10/21 | 14:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت قطر للبترول على موقعها الإلكتروني إنها بدأت تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض الكبريت في موانئ البلاد قبل الموعد المحدد لبدء تطبيق معايير أكثر صرامة في أول يناير كانون الثاني.

وبموجب قواعد المنظمة البحرية الدولية، ينخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري إلى 0.5 بالمئة من 3.5 بالمئة، بما سيزيد الطلب على زيت الوقود البحري منخفض الكبريت.



والبديل الآخر أمام شركات الشحن هو تركيب أجهزة لتنظيف انبعاثات عادم السفن.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في بيان ”نعتز بأن نكون واحدة من أوائل الدول التي تقصر تقديم الوقود البحري على الدرجات التي تتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية للعام 2020 لمحتوى كبريت لا يتجاوز 0.5 بالمئة.“

بدأت قطر للبترول تقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في يونيو حزيران 2017 بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات معها ومنعت سفنها من التزود بالوقود في الفجيرة بالإمارات.

وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وبين يونيو حزيران 2017 وأغسطس آب 2019، وفرت قطر للبترول 1.5 مليون طن من الوقود البحري، بحسب بيان الشركة.

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