رئيس الجمهورية يبحث مع رئيسة وزراء النرويج تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات

2019/10/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس بحث رئيس الجمهورية مع رئيسة وزراء النرويج اليوم الاثنين، تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة خطوة برس ان ” الرئيس صالح أكد خلال استقباله رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ أن العراق يتطلع الى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة

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