التعليم تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية و الدراسة الصباحية في الجامعات والكليات الأهلية

2019/10/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أطلقت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.http://mohesr.gov.iq/ar/2019/10/21/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/

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