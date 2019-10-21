الموافقة على معظم بنود ورقة الحريري الإصلاحية

2019/10/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" إن "مجلس الوزراء أقر حتى الآن 17 بندا، ويواصل مناقشة الورقة الإصلاحية".

وتزايد عدد المتظاهرين في وسط بيروت، ظهر اليوم، ترقبا لمقررات مجلس الوزراء الذي شارف في هذه الأثناء على الانتهاء من مناقشة الورقة الإصلاحية، التي يؤمل أن تلقى صدى إيجابيا في الشارع.

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