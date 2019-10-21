التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الـ10 الأوائل على العراق للفروع المهنية

2019/10/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج قبول الطلبة الـ10 الأوائل على العراق للفروع المهنية.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم قبول الطلبة الـ10% الأوائل على العراق في كل اختصاص من خريجي الدراسة المهنية في الكليات المناظرة لاختصاصاتهم بالجامعات وللسنة الدراسية 2019/ 2020".

وللاطلاع على الأسماء:

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%202020.pdf

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