اتحاد السلة على الكراسي يختار مدربا جديدا لقيادة المنتخب في تصفيات تايلند

2019/10/21 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة المدرب رافد عبد الحسين لقيادة المنتخب الوطني لمتحدي الاعاقة بدل من المدرب السابق مهند جبار.

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