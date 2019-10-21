الحريري: الغينا الضرائب بالموازنة الجديدة والشعب هو من يعطي المهلة للسياسيين

2019/10/21 | 15:52

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس الوزراء، سعد الحريري، الإثنين، إلغاء الضرائب بالموازنة الجديدة، فيما لفت إلى أن الشعب هو من يعطي المهلة للسياسيين.

يتبع..

بغداد اليوم- ديالى

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، تربية المحافظة بتعويض نقص الكوادر التدريسية بـ’’المحاضرين’’.

وقال الدايني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس عقد جلسته

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، حسون الربيعي، الإثنين، عن صدور مرسوم جمهوري بتعيين محمد العطا محافظاً لبغداد خلفاً للمستقيل فلاح الجزائري.

وقال الربيعي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مرسوما جمهوريا صدر بتعيين محمد جابر العطا عن دولة ال

بغداد اليوم - ديالى

قال النائب فرات التميمي، الاثنين، إن تنظيم داعش ينشط في منطقتين شرق محافظة ديالى.

وذكر التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "تنظيم داعش ينشط في منطقتي قره لوس والندا شرق ديالى، وشن سلسلة هجمات استهدفت نقاط مرابطة

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