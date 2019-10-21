السلمية من اولويات الشبك

2019/10/21 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرى علي الداؤدي قبل الخوض في الحديث عن سلمية الشبك ارى من الجدير بالذكر ان اقدم تعريف بسيط عنهم الشبك: اسم يطلق على مجموعة سكانية تقطن في اكثر من 60 قرية منتشرة في مناطق متعددة في شمال العراق وبشكل اكثر دقة في سهل نينوى وهم جزء من المجتمع العراقي.وحاولت الأنظمة التي حكمت العراق على …

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