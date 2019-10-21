موسوي: ايران ترفض انشاء تركيا قواعد عسكرية في سوريا

2019/10/21 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية الايرانية، رفض طهران إنشاء قواعد عسكرية تركية، داخل الاراضي السورية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح، ان بلاده تقف بالضد من اي قرار تركي بهذا الشأن، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا على اراضيها، والسعي لحل المشكلات السياسية عبر الطرق الدبلوماسية.

واعرب موسوي عن امله بأن تأخذ انقرة الجوانب الانسانية بنظر الاعتبار، خلال عملياتها العسكرية لقواتها في شمال شرقي سوريا، لافتا الى اهمية معالجة الاوضاع في تلك المناطق، وفق الاتفاقية المبرمة، والتي اعلن عنها قبل ايام.

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