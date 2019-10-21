تعرف على نسب هطول الامطار في مدن اقليم كوردستان

2019/10/21 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هطلت الامطار، اليوم الاثنين، بنسب متفاوتة، على مدن اقليم كوردستان.

وذكرت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها، ان النسب الكلية لهطول الامطار على بلدات ومدن اقليم كورستان كانت كالآتي:

بيرمام: 2.9 ملم

حاجي عمران: 5 ملم

كوية: 2.0 ملم

شقلاوة: 2.0 ملم

السليمانية: 4 ملم

دوكان 7.4 ملم

ماوت: 6.6 ملم

بينجوين: 13.8 ملم

جوارتا: 5 ملم

دهوك: 5.7 ملم

زاخو: 9.8 ملم

حلبجة: 3.9 ملم

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