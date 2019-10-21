“صاعود النخل” مهنة بالعراق في طريقها إلى الانقراض | تقرير

2019/10/21 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطلب مهنة “صاعود النخل” القوة والخبرة والدراية بالتسلق والتمسك بالنخيل لأجل قطف الثمار… غير ان اعداد من أصحاب تلك المهنة بدأت تتناقص سنويا بسبب المردود المالي القليل جدا..

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