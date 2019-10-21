إحالة مشاريع خدمية في 4 أحياء سكنية بالسماوة للتنفيذ

2019/10/21 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

اعلن محافظ المثنى احمد منفي، اليوم الاثنين، احالة مشاريع خدمية في 4 احياء سكنية بقضاء السماوة للتنفيذ.

وذكر مكتب منفي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "محافظ المثنى احال مشروع تأهيل واكساء طرق أحياء (الجمهوري ، والعمال ، والشرطة ، والحيدرية) في السماوة الى التنفيذ".

واضاف ان "المباشرة بالشمروع ستكون قريباً وهو ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام ٢٠١٩، التي تتضمن العديد من المشاريع في قطاعات التربية والصحة والكهرباء والماء والبلديات والطرق في جميع مناطق المحافظة".

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