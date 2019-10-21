بوتين سيبحث هاتفيا مع ماكرون الأوضاع في سوريا وأوكرانيا

2019/10/21 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيناقش، اليوم، هاتفياً، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

وقال للصحفيين: "اليوم، ستكون هناك محادثة هاتفية أخرى بين بوتين والرئيس الفرنسي [إيمانويل] ماكرون.



ما يوحد المحادثات مع ميركل وماكرون - هما الموضوعان الرئيسيان، أوكرانيا وسوريا".

والجدير بالذكر، أن بوتين أجرى في وقت سابق من اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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