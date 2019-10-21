كارثة نفوق الأسماك في العراق تظهر من جديد والجاني مجهول | تقرير

2019/10/21 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت ظاهرة نفوق الأسماك في مناطق شمالي بابل إلى الواجهة مرة أخرى في نفس التوقيت من العام الماضي، مسجلة خسائر كارثية للمربين الذين حمّلوا الحكومة المسؤولية، مطالبين بالكشف عن نتائج فرق التحقيقات التي شُكلت العام الماضي.

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