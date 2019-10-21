الزراعة النيابية: عودة نفوق الاسماك مخطط لتخريب الاقتصاد الوطني

2019/10/21 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعتبر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري عودة ظاهرة نفوق الاسماك وخاصة في مناطق شمالي محافظة بابل بانه محاولة جديدة لضرب الاقتصاد العراق، .داعيا الجهات المعنية الى تقصي اسبابها.

واوضح الشمري في بيان صحفي ان عودة الظاهرة مجددا امر خطير ودليل واضح على محاولات ضرب الاقتصاد الوطني خاصة في هذا القطاع المائي , مبينا ان اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت بوضع خطة مدروسة لمواجهة الامر خلال الفترة الماضية .

ودعا الشمري رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء للايعاز الى الجهات المعنية للتقصي حول تلك المعلومات واعداد تقارير تتضمن تلك التفاصيل لارسالها الى وزارتي الصحة والبيئة والزراعة.

وطالب الشمري رئيس الوزراء بالتعويض الفوري للمتضررين وعدم التباطؤ في ذلك خاصة وأن المتضررين في العام السابق لم يتم تعويضهم بالرغم من إقرار مبلغ التعويض بالموازنة الحالية.

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