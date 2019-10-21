وثيقة متداولة للربيعي يوجه بقطع الانترنت فجر  25 اكتوبر والوزارة تنفي

2019/10/21 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياتي ذلك فيما نفت وزارة الاتصالات قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت مديرة اعلام الوزارة عواطف العبيدي في تصريح صحفي ان الوثيقة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين غير صحيحة ، نافية اتخاذ الوزارة هكذا قرار في الوقت الحالي .

يشار الى ان الوزارة قد قطعت خدمة الانترنيت في عموم محافظات العراق بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الاخيرة في الاول من تشرين الاول الحالي.

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