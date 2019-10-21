مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم

2019/10/21 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم.

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