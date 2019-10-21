مواطن من أهالي ذي قار يوجه كلاما قاسيا لوزير التخطيط واللجنة الحكومية: “الوطن مو انتوا”.. شاهد

2019/10/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : وجه احد مواطني ذي قار – الناصرية انتقادات شديدة لوزير التخطيط بصفته رئيسا للجنة الوزارية لاستماع مطالب المتظاهرين و التحقيقية بقتل 106 و 6 الف جريح ..” يس عراق ” تنشر التسجيل الذي تم تداوله من حديث لمواطن عراقي ..مثابة درس بليغ للجنة الحكومية و الاجراءات الحكومية كما وصفه المدنون […]

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