2019/10/21 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلن رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي،اليوم الاثنين، بتسلم قائمة خريجي كليات الهندسة لتعينهم على الملاك الدائم بعد لقائه لمجموعه من الخريجين.وقال عادل عبد المهدي في بيان تلقت خطوة برس نسخه منه،”إن رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، يسلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة أولى لخريجي الهندسة لتعيينهم على الملاك وكالة خطوة برس.

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