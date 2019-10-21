مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك المدني

2019/10/21 | 16:23

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الأخير سلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة من أجل تعيينهم على الملاك المدني.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استنادا الى أمر رئيس مجلس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك المدني".

واضاف: "ويشمل الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه بمجموعة من الخريجين الأربعاء الماضي، تعيين الف خريج باختصاصات هندسية مختلفة ومن المقرر ان يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة"، منوها الى انه "سيتم نشر الوجبة الاولى من الاسماء لاحقا".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس الوزراء، سعد الحريري، الإثنين، إلغاء الضرائب بالموازنة الجديدة، فيما لفت إلى أن الشعب هو من يعطي المهلة للسياسيين.

وقال الحريري في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء، إن "الحكومة خصصت 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية

بغداد اليوم- ديالى

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، تربية المحافظة بتعويض نقص الكوادر التدريسية بـ’’المحاضرين’’.

وقال الدايني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس عقد جلسته

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، حسون الربيعي، الإثنين، عن صدور مرسوم جمهوري بتعيين محمد العطا محافظاً لبغداد خلفاً للمستقيل فلاح الجزائري.

وقال الربيعي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مرسوما جمهوريا صدر بتعيين محمد جابر العطا عن دولة ال

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