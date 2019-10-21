مبعوث عبد المهدي يتسلم مطالب متظاهري ذي قار: يحب على الحكومة تنفيذها

2019/10/21 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي الذي وصل، اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار بتكليف من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تسلمه مطالب المتظاهرين، فيما شدد أن على الحكومة الاستجابة لها وتنفيذها.

يتبع..

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