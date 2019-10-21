2019/10/21 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )من ص 138 : 144 ط 1937 يقول : ( وبجوار المشهد المذكور قبور جماعة من العباسيين ، ومن جهة الرباط العادلي يجد تربة بني المصلى الأشراف ، وتدخل إليها من تربة الخلفاء، وهى من الدفنى القديمة، وتعرف ببني المُصلّى ، وسمى جدهم بالمصلى لكثرة صلاته ، أو سمى بالمُصلّى لأن بعض الزنادقة رمى النار في منزله وهو يصلى فا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - نصُّ عن المزارات من كتاب ( تحفة الأحباب ) للسخاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - نصُّ عن المزارات من كتاب ( تحفة الأحباب ) للسخاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).