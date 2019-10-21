2019/10/21 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الأطراف اللبنانية للانخراط في حوار بناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد، كما دعا إلى تجنب العنف والخطابات التحريضية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية إن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب التطورات في لبنان، ولاحظ إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم برنامج إصلاحي يلبي مظالم وتطلعات الشعب".

وأضاف "نأمل أن ينخرط الجميع في حوار سلمي وبناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان"، وأضاف "يجب تجنب العنف والخطابات التحريضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اللبنانية إلى الحوار وتجنب الخطابات التحريضية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اللبنانية إلى الحوار وتجنب الخطابات التحريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).