الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب

2019/10/21 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر، اليوم الاثنين، متفوقا بفارق 320 نقطة على الإسباني رافائيل نادال.

ولم يشهد التصنيف اي تغييرات في المراكز العشر الاولى، باستثناء صعود الياباني كي نيشيكوري مركزا ليحل ثامنا بدلًا من كارين خاشانوف.

و حافظ السويسري المخضرم روجر فيدرير عبى المركز الثالث ، في حين جاء الروسي و دانييل ميدفيديف في المركز الرابع .

وشهدت قائمة افضل 25 لاعبا ، دخول آندري روبليف اليها ، بعد صعوده 9 مراكز دفعة واحدة عقب تتويجه بلقب بطولة موسكو.

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