وزارة الدفاع تعلن صدور الاوامر الادارية الخاصة بإعادة (10963) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة

2019/10/21 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، صدور الأوامر الادارية الخاصة بإعادة (10963) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.

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