استمرار الامطار في عموم العراق وغزارة في هذه المناطق

2019/10/21 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرار الامطار في عموم مناطق العراق خلال الأيام المقبلة.

واشار المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} الى" أستمرار فرص الامطار في البلاد لعدة ايام قادمة كما تشير اليه خرائط الطقس والتنبؤات الجوية حتى نهاية الشهر الحالي".



وأضاف ان" الكميات تختلف من مكان الى آخر ومصحوبة بالبرق والرعد وفترات من الصحو المؤقت، وربما تمتاز بالغزارة في بعض مناطق البلاد منها الانبار ومدن شمال وشرق البلاد".ونوه عطية الى" أنخفاض آخر سيطرأ على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 25-10، اما الرياح تستمر متقلبة غير مستقرة، مصحوبة بنشاط خلال العواصف الرعدية بسبب الرياح الهابطة في مناطق محدودة".انتهى

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