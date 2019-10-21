الجوية تطفئ الكهرباء وامانة بغداد تقسو على الكرخ

2019/10/21 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حقق فريقا القوة الجوية وأمانة بغداد الفوز على فريقي الكهرباء والكرخ، اليوم الاثنين، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

فقد فاز فريق القوة الجوية على الكهرباء بهدف دون مقابل، سجله اللاعب حمادي احمد.من جانبه، فاز فريق امانة بغداد على فريق الكرخ بثلاثة نظيفة، حملت توقيع مصطفى كريم {هدفان} ومهيمن سليم ملاخ.



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