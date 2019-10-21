مجلس القضاء الأعلى: معظم المتهمين بقضايا النزاهة شملوا بالعفو العام لهذا السبب

2019/10/21 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، عن شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بالعفو العام، بعد أن تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها.وذكر بيان أورده إعلام القضاء، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، اجتمع بالقضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور السادة […]

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