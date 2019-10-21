بالأسماء.. مكتب عبد المهدي ينشر الوجبة الأولى لخريجي الهندسة المعينين على ملاك وزارة الدفاع

2019/10/21 | 17:25

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الأخير سلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة من أجل تعيينهم على الملاك المدني.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استنادا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس الوزراء، سعد الحريري، الإثنين، إلغاء الضرائب بالموازنة الجديدة، فيما لفت إلى أن الشعب هو من يعطي المهلة للسياسيين.

وقال الحريري في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء، إن "الحكومة خصصت 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية

بغداد اليوم- ديالى

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، تربية المحافظة بتعويض نقص الكوادر التدريسية بـ’’المحاضرين’’.

وقال الدايني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس عقد جلسته

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