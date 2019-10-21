فريق القوة الجوية يتغلب على الكهرباء 1-0 بدوري الكرة الممتاز

2019/10/21 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريقالقوةالجويةيتغلبعلىالكهرباء1-0 بدوريالكرةالممتاز

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