2019/10/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تمنح اجازة دراسية لاكمال دراسة البكالوريوس لـ 828 معلم ضمن قناة المعلمين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تمنح اجازة دراسية لاكمال دراسة البكالوريوس لـ 828 معلم ضمن قناة المعلمين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تمنح اجازة دراسية لاكمال دراسة البكالوريوس لـ 828 معلم ضمن قناة المعلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).