كوردستان تطالب بغداد بجزء من ميزانية الطوارئ

2019/10/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي والقنصل الكوري العام في اربيل الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وما يجري من احداث عسكرية في كوردستان الغربية (روجافا) بسبب العمليات العسكرية التركية هناك، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء بين نائب رئيس برلمان كوردستان وجوي كوانژین القنصل الكوري الجنوبي العام في اقليم كوردستان.

كما وبحث هورامي مع القنصل الكوري الجنوبي الاوضاع العامة والسياسية في اقليم كوردستان والعلاقات الحالية بين اربيل وبغداد واوضاع المنطقة، واكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة حل كافة المشاكل في المنطقة عن طريق الحوار بعيدا عن الحلول العسكرية.

وحول العمليات العسكرية في منطقة (روجافا) اوضح هورامي موقف برلمان الاقليم من تلك الاحداث، وقال في جلسة البرلمان الاعتيادية الرابعة والتي خصصت لمناقشة اوضاع غرب كوردستان وما تجري من عمليات عسكرية تركية هناك، ادان البرلمان الكوردستاني تلك العمليات التي تطال المواطنين العزل وتعرض حياتهم وممتلكاتهم الى الخطر بشدة واصدر البرلمان (12) توصية طالب فيها الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية وسحب تلك القوات المهاجمة والتوجه الى الحلول السلمية لحل المشاكل عن طريق الحوار.

كما وبحث الجانبان نزوح اعداد كبيرة من المواطنين من غرب كوردستان الى اقليم كوردستان وضرورة احتوائهم وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لهم، وبهذا الصدد طالب نائب رئيس برلمان كوردستان الحكومة الاتحادية في العراق بتوفير جزء من الميزانية المخصصة لحالات الطوارئ الى الاقليم بهدف تعزيز القدرات الانسانية لاستقبال النازحين.

وتحدث هورامي عن الرسالة التي قدمها باسم رئاسة برلمان كوردستان بمناسبة الذكرى (15) لبقاء قوات زيتون في اقليم كوردستان والتي قدمها نائب رئيس البرلمان الى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وحول هذا الموضوع اكد جوي كوانژین القنصل الكوري الجنوبي العام في اقليم كوردستان اهمية هذه الرسالة التي قدمت الى رئاسة برلمان كوردستان وقال ان فحوى الرسالة نشرت في اغلب وسائل الاعلام الكورية الجنوبية، واكد على اهمية تمتين العلاقات المشتركة بين بلاده واقليم كوردستان.

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