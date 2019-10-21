فلاح أمين الرهيمي - السبب والنتيجة

2019/10/21 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول منطق التاريخ وأهل العلم والمعرفة : أن الأرض ما عليها وما في باطنها مشاعة لمن عاش عليها ويستثمرها ومع تقدم الحياة وتطورها ونشوء الدولة أصبحت الحياة منظمة بموجب قوانين وأسس بموجب عقد بين الشعب والدولة أطلق عليه (الدستور) جعل لكل من الدولة والشعب حقوق وواجبات كل طرف يلتزم بها وبالرغم أن الدستور لم يثبت فيه أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب تقوم باستغلال واستثمار الأرض التي تعود ملكيتها للشعب وضمان الح......

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