2019/10/21 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة برس– بغداد كشفت تمارة الجلبي نجلة السياسي المتوفى احمد الجلبي اليوم الاحد، عن تمتع عراب الفساد المالي وزير المالية السابق هوشيار زيباري باموال العراق في سويسرا، حسب قولها.وقالت الجلبي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتابعته خطوة برس والذي جاء فيه ان ” عراب الفساد المالي (هوشيار زيباري) الذي لن يحاسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجلبي تكشف: هكذا تسبب زيباري بإفلاس العراق..



هذه قصة الـ25 مليار دولار للبارزاني وكالة خطوة برس.

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