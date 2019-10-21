أمانة بغداد يقسو على الكناري بثلاثية نظيفة

2019/10/21 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

فاز نادي امانة بغداد على نادي الكرخ بثلاثية نظيفة، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز .

افتتح امانة بغداد التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه مصطفى كريم عند الدقيقة العاشرة ، وفي الشوط الثاني عاد كريم من جديد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ال ٥٠ ، وقبل النهاية بأربع دقائق اختتم اللاعب مهيمن سليم اهداف اللقاء مسجلا الهدف الثالث .

وبهذا الفوز رفع امانة بغداد رصيده الى ٤ نقاط من ثلاث مباريات ، في حين تجمد رصيد الكرخ عند ٤ نقاط من ثلاث مباريات .

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