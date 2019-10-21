برأسية حمادي أحمد.. الصقور تجتاز عقبة الكهرباء

2019/10/21 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

حقق القوة الجوية فوزا صعبا ، اليوم الاثنين ، جاء على حساب نادي الكهرباء ١-٠ ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كابتن الصقور حمادي احمد عند الدقيقة ٤٨ من عمر اللقاء .

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى ٧ نقاط من ثلاث مباريات ، في حين تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة الخامسة من اربع مباريات .

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