رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على اتفاق

2019/10/21 | 17:56

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، ان العملية التركية أبقت 12 سجنا للدواعش الأجانب من دون حراسة.

ونقلت محطة العربية الحدث، في خبر عاجل، عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن "العملية التركية أبقت 12 سجنا للدواعش الأجانب دون

بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن الجيش الأمريكي، أن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على &q

بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي العسكري السابق والبرلماني الإيراني، جواد كريمي قدوسي، اليوم الأحد، أن عددا من موظفي الرئاسة اعتقلوا بتهمة التواطؤ مع الصحفي المعارض "روح الله زم"، المحتجز لدى "الحرس الثوري".

وحمل قدوسي، المم

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