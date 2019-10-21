تعرف على اسماء الوجبة الأولى لخريجي الهندسة المعينين على ملاك وزارة الدفاع

2019/10/21 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اسماء الوجبة الأولى لخريجي كليات الهندسة المعينين على ملاك وزارة الدفاع بصفة مدنيين.ادناه اسماء الوجبة الأولى:

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