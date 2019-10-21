اربيل تستضيف مؤتمرا دوليا لبحث اوضاع الاعلام في اقليم كوردستان

2019/10/21 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تستضيف اربيل عاصمة اقليم كوردستان نهاية العام الحالي مؤتمرا دوليا حول اوضاع الاعلام في الاقليم، فيما اشار نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين الى اعداد مشروعي قانون بشأن الاعلام خلال المؤتمر لتقديمهما الى برلمان كوردستان.وقال حمد امين، ان المؤتمر ان يعقد المؤتمر خلال شهر كانون الاول المقبل، لافتا الى ان الاستعداد يجري من الان لعقد المؤتمر المخصص لواقع واوضاع الاعلام في اقليم كوردستان.واضاف حمد امين ان المؤتمر سيعقد بمشاركة خبراء واكاديميين محليين واجانب، مبينا ان النقابة ترغب عن طريق المؤتمر الوقوف عند وضع الاعلام والصحافة بصورة عامة في اقليم كوردستان وان العديد من المشاريع قد تم اعدادها بهذا الصدد.واشار نقيب صحفيي كوردستان الى انه سيتم خلال المؤتمر اعداد مشروعين قانونيين لتنظيم العمل الاعلامي، الاول مرتبط بتأسيس مؤسسة وطنية للاعلام والاخر لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع، منوها الى ان المشروعين القانونيين سيوجهان الى برلمان كوردستان لغرض اقرارهما.

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