مهندس معماري ايزيدي، اصبح الاول على دفعته فحجز لنفسه مقعد دراسي في أوروبا

2019/10/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد _ حسام الشاعر رامي اسماعيل، مواليد بعشيقة 1993، سكن الموصل منذ الخامس من ربيع عمره، تفوق في دراسته حتى تم قبوله في كلية الهندسة المعمارية/ جامعة الموصل.“إسماعيل” منذ دراسته الابتدائية كان متفوقاً في دراسته، حتى تم قبوله في كلية الهندسة المعمارية، وحصل بعد تخرجه على المركز الأول على دفعته، الا انه لم يتم …

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