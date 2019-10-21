وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

2019/10/21 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، اليوم الإثنين، إلى السعودية في زيارة لم يعلن عنها من قبل، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

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