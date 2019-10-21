تعليمات حكومية عاجلة لمستشفيات الطوارئ : تحضير الاوكسجين و مستلزمات الغازات والجروح و الكسور و الاسعاف – شاهد

2019/10/21 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بعد ساعات قليلة من انتشار وثيقة صادرة عن وزير الاتصالات بخصوص قطع الانترنت وبالرغم من تكذيبها من قبل الوزارة , تسلمت مستشفيات عراقية وثيقة صادرة من وزارة الصحة العراقية للتهيؤ الى يوم تظاهرات 25-10 المقبل المزمع ان يشهد تظاهرات واسعة .الوثيقة الصادرة اظهرت : ” خطة المستشفيات يوم التظاهرات ” ..[…]

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