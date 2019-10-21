2019/10/21 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم يطالب بتخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكيم يطالب بتخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).