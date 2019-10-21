جريحان باستهداف مقر لمنظمة بدر في كركوك

2019/10/21 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف انفجار مقراً لمنظمة بدر، اليوم الاثنين، وسط مدينة كركوك، ما اسفر عن جرح شخصين.

وافاد مصدر لشفق نيوز بأن انفجاراً حصل امام مقر لمنظمة بدر في مدينة كركوك في الساعة الخامسة في حي رابرين الثانية، عندما انفجرت عبوة ناسفة امام المقر.

واضاف ان الانفجار ادى لاصابة عنصرين تابعين للمنظمة بجروح، لافتا الى ان المصابين نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج.

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