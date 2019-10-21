بالفيديو.. أكراد يقذفون القوات الأمريكية بالبطاطا والطماطم

2019/10/21 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقذف مواطنون أكراد في مدينة القامشلي السورية، بعد تنظيهم مظاهرة، قوافل القوات الأمريكية المتجهة من سوريا إلى العراق، بالبطاطا والطماطم.وانتشر فيديو، اليوم الإثنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الشباب يقذفون المدرعات التي تحمل أعلام أمريكية بالبطاطا والطماطم.كما حمل المحتجون لافتات كتب عليها “شكرا للأمريكيين، ولكن ترامب خذلنا”، كما حاولوا إغلاق الطريق أمام القافلة الأمريكيةوقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بالحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن رئيس البلاد دونالد ترامب، يميل إلى بقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا العديد من الدول الأخرى).وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت “نبع السلام” شمال شرقي سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ”حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

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