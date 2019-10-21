الحكيم يطالب بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة

2019/10/21 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا لتطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم".

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