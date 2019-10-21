عبد المهدي: العراق بحاجةٍ الى الدعم لمواجهة الإرهاب

2019/10/21 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع كلِ انشغالاتِ العراقِ ومؤسساتهِ بقضايا الإصلاحِ وتلبيةِ حاجاتِ المواطنينْ، إلا أن الحرب على الإرهاب أولوية لدى العراق في سياساته الداخلية والخارجية..



وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونظيرته النرويجية إيرنا سولبرغ في مؤتمرٍ صحفي مشترك في العاصمة بغداد…

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